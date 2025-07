Crocevia della Storia Il Mediterraneo globale al centro del Med-Or Day

secoli di cambiamenti e sfide, il Mediterraneo continua a essere il cuore pulsante di scambi culturali, economici e politici. Il Med Or Day celebra questa straordinaria ereditĂ , ricordandoci quanto il passato abbia plasmato il nostro presente e come il futuro dipenda ancora una volta dalla capacitĂ di cooperare e condividere. Un viaggio nel tempo per riscoprire l'anima di un mare che unisce continenti e civiltĂ .

Culla di civiltĂ millenarie, crocevia di popoli, religioni e imperi, il bacino del Mediterraneo ha rappresentato per secoli il fulcro della storia globale. Dalle rotte tracciate dai Fenici alle conquiste di Roma, dai commerci delle Repubbliche marinare alle campagne napoleoniche, questo mare interno ha plasmato culture, determinato equilibri geopolitici e favorito l’incontro e lo scontro tra Oriente e Occidente. Ancora oggi, nonostante i mutamenti globali, il Mediterraneo resta un teatro strategico di primo piano, dove le sfide della sicurezza, dell’energia e delle migrazioni si intrecciano con un’ereditĂ storica che continua a orientare il presente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Crocevia della Storia. Il Mediterraneo “globale” al centro del Med-Or Day

