Milan sguardo al mercato svincolati? Tante occasioni in Europa | VIDEO

Il Milan punta a rinforzarsi guardando al mercato svincolati, un'opportunità imperdibile con tanti protagonisti europei pronti a sorprendere. Dall'1 luglio, calciatori di talento sono ufficialmente liberi di firmare con nuovi club, aprendo scenari interessanti per i rossoneri e non solo. Scopri tutte le occasioni in questo video esclusivo di Gazzetta.it, perché il mercato è appena cominciato e l'estate promette grandi colpi.

Difensori svincolati: da Sergio Ramos a Marcelo, tutte le occasioni; Rinviata Torres – Milan Futuro; Inter, Gasiorowski occasione low cost: svincolati d’oro, i nomi sul mercato nel 2025.

Milan, ‘no’ agli svincolati: missione per Kiwior, ma non è l’unico nome | Primapagina - Calciomercato.com - Secondo quanto appreso, il Milan non andrà sul mercato degli svincolati nelle prossime ore, decisione presa. Scrive calciomercato.com

Calciomercato svincolati Florenzi lascia il Milan. Da Pasalic a Modric: la lista di tutti i giocatori senza contratto - Da molti anni a questa parte, il 30 giugno fa rima con la fine della stagione e corrisponde al termpo dei saluti e alla chiusura dei bilanci. Segnala msn.com