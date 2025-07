Esplosione a Roma 35 i feriti | due in pericolo di vita con ustioni gravi

Una tremenda esplosione a Roma nel quartiere Prenestino ha causato il ferimento di 35 persone, con due in condizioni critiche. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha coinvolto residenti, passanti e forze dell’ordine intervenute sul posto. La città si stringe attorno alle vittime mentre le autorità lavorano per chiarire le cause e garantire la sicurezza. La speranza ora è che il pronto intervento possa salvare le vite dei due uomini in pericolo di vita.

Roma, 4 luglio 2025 – Sono 35 le persone rimaste ferite nell’ esplosione avvenuta questa mattina (leggi qui) in un distributore di carburante nel Prenestino. Diciassette sono residenti e passanti mentre fra le forze dell’ordine si contano 18 feriti tra cui 11 poliziotti e un carabiniere che stava soccorrendo una persona. Due feriti sono gravi e in pericolo di vita. Entrambi uomini, sono ricoverati presso la Uoc Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio: uno ha ustioni sul 55% del corpo, l’altro sul 25%. Al Sant’Eugenio questa mattina erano stati trasferiti 4 feriti, “due in codice verde e 2 in codice rosso, da subito sottoposti a respirazione meccanica non autonoma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

