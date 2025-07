Autostrade più care dal 1° agosto

Un nuovo emendamento al DL infrastrutture potrebbe rivoluzionare le tariffe autostradali, prevedendo un aumento dei pedaggi per auto, moto, Suv e furgoni. La proposta, annunciata dal Sole 24 Ore, mira a integrare il canone annuo versato ad Anas con un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica, aprendo un dibattito cruciale su mobilità e costi. Ma quali saranno le conseguenze di questa misura sui cittadini e sulle imprese?

Un emendamento dei relatori al Dl infrastrutture all'esame della Camera prevede un aumento dei pedaggi autostradali per auto, moto, Suv e furgoni. Lo riferisce il sito on line del Sole 24 Ore. Nel dettaglio, riporta ilsole24ore.com, la proposta prevede che il canone annuo che le concessionarie autostradali versano ad Anas sia integrata di "un ulteriore importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5". L'aumento scatterebbe dal 1 agosto.

