Esplosione Roma | 45 feriti due gravi

Un'esplosione devastante a Roma ha lasciato sul campo 45 feriti, tra cui due in gravi condizioni. L'incidente si è verificato in un distributore di carburanti, coinvolgendo civili, forze dell'ordine e operatori sanitari. La scena è stata rapidamente messa sotto controllo, ma il bilancio emergente è già drammatico. La città si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie, mentre le cause dell'esplosione sono ancora da accertare.

15.43 Sono in tutto 45 i feriti dell'esposione avvenuta in un distributore di carburanti a Roma. Due sono in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio: presentano un quadro clinico complesso e sono supportati da respirazione meccanica. Hanno ustioni sul 55% e sul 25% del corpo. Dei 45 feriti, 24 i civili, 11 agenti di Polizia, un carabiniere, sei Vigili del fuoco e tre operatori del 118. I feriti sono stati trasportati in nove ospedali romani. Le lesioni riportate sono ustioni, intossicazioni e traumi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: feriti - roma - gravi - esplosione

Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai - Un grave incidente si è verificato in un cantiere edile a Marino, vicino Roma, dove il crollo di un solaio durante i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare ha causato il ferimento di sei operai.

Maxi-esplosione a Roma: almeno 45 feriti, 2 sono gravi. Il cordoglio del mondo politico Vai su X

Sono al momento 21 i feriti nell'esplosione ad un distributore di benzina a Roma. Secondo quanto si apprende, nessuno sarebbe in gravi condizioni. La Procura di Roma attende le prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Le cause della fo Vai su Facebook

Esplosione ad un distributore a Roma, paura e oltre 30 feriti - LIVE; Esplosione in distributore a Roma: 27 feriti, due gravi. Il video choc; Esplosione in un distributore a Roma, feriti tra vigili del fuoco, polizia, 118 e passanti, nessuno di loro sarebbe grave.

Esplosione ad un distributore a Roma, 45 feriti, due sono gravi - LIVE - Il boato al Prenestino sentito in molti quartieri della Capitale. Da ansa.it

Esplosione al Prenestino, decine di feriti: due sono gravi. "Come una bomba" - Sono complessivamente 35 i feriti nell'esplosione del distributore di benzina e gpl avvenuta stamani nel quartiere Prenestino, a Roma. iltempo.it scrive