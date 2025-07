Monogatari la serie adattata da una tra le light novel più amate in Giappone torna con un' altra stagione

Il mondo affascinante di Monogatari si arricchisce ancora, portando i fan a immergersi in nuove avventure piene di mistero e magia. L’attesa cresce mentre l’account ufficiale X annuncia un episodio speciale della stagione OFF & MONSTER, lasciando intuire che altri contenuti tratti dalla celebre light novel di Nisio Isin sono in arrivo. La domanda è: quale nuovo capitolo di questa saga avvolta nel mistero ci attende? Rimanete sintonizzati, perché la storia sta per continuare…

L'account ufficiale X del franchise Monogatari ha confermato che un nuovo episodio della serie debutterà presto, lasciando anche intendere che altri contenuti saranno adattati dall'opera omonima di Nisio Isin. Il mondo enigmatico di Monogatari si espande con un nuovo episodio speciale della stagione OFF & MONSTER, annunciato sull'account ufficiale della serie. Ancora misteriosa la storia che verrà adattata, ma la produzione promette nuovi contenuti tratti dai romanzi di Nisio Isin. Con SHAFT alla regia e il ritorno di volti noti, l'anime continua a giocare con tempo, identità e soprannaturale. "Monogatari" e il ritorno dei racconti "mostruosi" Tra giochi di parole, monologhi a spirale e mostri interiori, Monogatari non ha mai seguito le regole del tempo lineare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Monogatari, la serie adattata da una tra le light novel più amate in Giappone, torna con un'altra stagione

