Mourinho su Chivu | Gli auguro di vincere tutto non il Triplete E’ uno dei miei bambini

José Mourinho celebra Chivu, definendolo uno dei suoi "bambini" e augurandogli di vincere tutto, non solo il triplete. L’ex allenatore, ora al Fenerbahce, riconosce la crescita del suo ex pupillo e l'importanza dell’esperienza nel percorso di un vero leader. Le parole di Mourinho riflettono affetto e fiducia, sottolineando quanto il calcio sia anche questione di cuore e formazione. E questa è solo una delle tante storie che rendono il mondo del pallone così speciale.

Mourinho applaude Chivu: le parole dello Special One per il tecnico dell’Inter a Sky Sport. Ospite dei microfoni di Sky Sport, l’ex allenatore di Inter e Roma Josè Mourinho, ora al Fenerbahce, parla così da Silvertone anche della nuova avventura di Chivu. LA TRATTATIVA – «E’ uno dei miei bambini, ha imparato dalla sua esperienza, che è stata enorme, ora è diverso. Una cosa è un grande giocatore, un’altra è un grande allenatore. Speriamo che riesca a fare una transizione importante, è un ragazzo con grande personalità. Non gli auguro di vincere il Triplete, può vincere la Champions, lo Scudetto, quello che vuole, ma il Triplete no. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho su Chivu: «Gli auguro di vincere tutto, non il Triplete. E’ uno dei miei bambini»

In questa notizia si parla di: chivu - mourinho - auguro - vincere

Longhi: «Chivu all’Inter? Sono sconcertato! Mourinho? I tifosi non ricordano…» - Longhi si mostra sorpreso dall'ipotesi di Chivu alla guida dell’Inter, un nome che ha lasciato molti senza parole.

GdS - Chivu ha preteso un vertice con tutta la squadra prima di lasciar andare tutti in vacanza. L’allenatore ha voluto e ottenuto un chiarimento collettivo e non solo tra Thuram e Lautaro. Nello specifico, diversi senatori del gruppo hanno preso la parola e si so Vai su Facebook

Inter, Mourinho: Chivu è uno dei miei bambini, ma spero non vinca il Triplete. VIDEO; Mourinho: In Italia nessuno ha vinto la Champions dopo di me. Chivu ha coraggio e personalità, mi...; Mourinho: Chivu uno dei miei bambini, ma mi auguro che non vinca il Triplete.

Mourinho: "Chivu uno dei miei bambini, ma mi auguro che non vinca il Triplete" - Le parole di José Mourinho direttamente dal GP di Silverstone: tra Chivu, il Triplete e il ricordo di Diogo Jota dopo la tragedia ... Secondo calciomercato.com

Inter, Mourinho: "Chivu è uno dei miei bambini, ma spero non vinca il Triplete". VIDEO - Presente a Silverstone, lo Special One è stato intervistato da Sky Sport F1 dove ha ricordato Diogo Jota: "Era veramente bravo, non sembrava di questa generazione perché non amava il protagonismo". Da sport.sky.it