Esplosione Roma esami di maturità sospesi in un liceo | Vetri in frantumi e serrande che tremavano

Un'onda di paura e sconcerto ha attraversato Roma questa mattina, quando un'esplosione improvvisa ha interrotto gli esami di maturità presso il liceo Cavanis. Vetrate in frantumi e serrande che tremavano sono i segni di un evento che ha lasciato studenti e docenti sotto shock. La scena è stata drammatica, ma ora si tenta di capire cosa abbia scatenato questa terribile esplosione...

L'esplosione che ha scosso Roma ha interrotto bruscamente gli esami di maturità al liceo paritario Cavanis, dove la commissione, presieduta dalla professoressa Maria Rosaria Autiero, stava per iniziare i colloqui. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - esami - maturità

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

buon Antonello Venditti a tutti #maturità #dio #lucifero #liceo #reel #reels #esami #ragazzi #ragazze #scuola #professori #orale #ironia #comicità #recitazione #attore #comico #meme #inferno #paradiso #milano #roma #palermo Vai su Facebook

Esplosione Roma, esami di maturità sospesi in un liceo: Vetri in frantumi e serrande che tremavano; Esplosione Roma, danni in varie scuole: una è inagibile, esami sospesi in un liceo, crollo in un’altra. “Poteva essere una strage”; Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: diversi feriti, alcuni gravi. LIVE.