Calciomercato Juve ritorno di fiamma per lui! Quel giocatore piace anche a Comolli | lo seguiva sin dai tempi in cui era al Fenerbahce Di chi si tratta

Il calciomercato della Juventus si infiamma: ritorna in auge un nome che ha suscitato grande interesse, anche da parte di Comolli, sin dai tempi del Fenerbahçe. Si tratta di un giocatore che ha attirato l’attenzione anche dell’Al-Nassr, ma il suo possibile ritorno a Torino potrebbe rivoluzionare la rosa per la stagione 2025/2026. Le ultime novità suggeriscono che il suo ritorno potrebbe essere più vicino di quanto si pensi, aggiungendo un tocco di suspense e attesa.

Calciomercato Juve, può tornare di moda! Rivelazione di mercato su quell’obiettivo, trattato dall’Al-Nassr. Le ultime novità. Il calciomercato Juve si sta concentrando sul rafforzamento della rosa in vista della stagione 20252026. Nonostante l’attenzione principale della dirigenza bianconera sia rivolta al rafforzamento dell’attacco, non viene trascurata la difesa, e uno dei nomi che potrebbe tornare prepotentemente di attualità è quello di David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord. Come riportato da Sky Sport, il centrale, che in passato è stato già un obiettivo di mercato della Juve, potrebbe rientrare nei piani di Damien Comolli, direttore generale bianconero, che lo aveva seguito ai tempi del Fenerbahçe e lo ha sempre considerato un prospetto interessante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per lui! Quel giocatore piace anche a Comolli: lo seguiva sin dai tempi in cui era al Fenerbahce. Di chi si tratta

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - ritorno - fiamma

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Ritorno di fiamma per Frattesi. Comolli punta forte sull'ex Sassuolo per il centrocampo di Tudor. Gamba, inserimenti, gol, il profilo ideale. #juve #Frattesi #Calciomercato #davidefrattesi #Juventusnews24 #Tudor #frattesijuve Vai su X

Ritorno di fiamma per la #Juve: Samu #Omorodion protagonista al #Mondialeperclub! ? Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri, dopo il tentativo di un anno fa, potrebbero tornare alla carica a fine torneo. Pista non semplice, ma vi piace come Vai su Facebook

Dove va Osimhen? Dalla Juventus alla Premier League, dal Galatasaray al ritorno di fiamma dell'Al Hilal, le opzioni; Araujo Juve, possibile ritorno di fiamma per il difensore; David alla Juve, è ritorno di fiamma: Comolli vuole battere il Napoli.

Omorodion Juve, possibile ritorno di fiamma in estate? Cosa può succedere dopo il Mondiale per Club: lo scenario di mercato - Cosa può succedere dopo il Mondiale per Club: lo scenario di mercato per queste settimane Possibile ritorno di fiamma da parte del calciomercato ... juventusnews24.com scrive

Juve: l'obiettivo per la mediana è Ederson, Nico Gonzalez possibile contropartita - Forte fisicamente, abile tecnicamente e con grande capacità di inserimento, il mediano brasiliano ... Lo riporta it.blastingnews.com