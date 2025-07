Invasione di scarabei giapponesi in Lombardia ingenti danni a piante e orti

L’invasione dei scarabei giapponesi in Lombardia è un vero e proprio flagello per piante e orti, trasformando il paesaggio in un deserto di foglie erose e rami scheletrici. Questa minaccia, proveniente dal Giappone, si è radicata in oltre 22 mila chilometri quadrati, causando ingenti danni e mettendo a rischio la biodiversità locale. È urgente intervenire per proteggere il nostro patrimonio verde e salvaguardare il futuro delle nostre coltivazioni.

La Lombardia è ormai piena di piante scheletrizzate, le foglie vengono completamente erose dagli adulti, comunemente, chiamati scarabei giapponesi. Si chiama Popillia Japonica, ma di esotico ha solo il nome. L’insetto arrivato dal Giappone è ormai di casa nel Nord Italia: ha infestato un'area di oltre 22mila chilometri quadrati e sta trasformando giardini e orti in un campo di battaglia. La Popillia Japonica non risparmia niente e nessuno. Attacca più di 300 specie vegetali: dalle rose alle betulle, passando per gli ortaggi e le piante da frutto. Le larve sotto terra rovinano le radici, gli adulti distruggono foglie e fiori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Invasione di scarabei giapponesi in Lombardia, ingenti danni a piante e orti

