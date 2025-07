Pedaggio autostrade in vista aumento dal 1° agosto

Preparatevi a un aumento dei costi di pedaggio autostradale, in arrivo dal 1° agosto, proprio nel cuore della stagione estiva e dei frequenti esodi. La novità riguarda l'integrazione del canone annuo pagato ad Anas con un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica, che potrebbe incidere significativamente sul budget di chi viaggia frequentemente. Vediamo insieme cosa cambierà e come risparmiare in vista di questa novità.

Pedaggio autostrade: in vista un aumento dal 1° agosto, nei giorni di intenso traffico per l’esodo estivo. “La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad Anas” è integrata “di un ulteriore importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma”, si legge infatti in un emendamento dei relatori all’articolo 11 del dl Infrastrutture. Il provvedimento in vigore dal 1° agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it