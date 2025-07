Zhegrova sceglie il Napoli | beffa a Premier League | Lille conferma l' addio

Il calciomercato del Napoli si infiamma: Zhegrova sceglie i partenopei, lasciando la Premier League e confermando la sua volontà di vestire l'azzurro. La notizia, già frizzante, diventa ancora più concreta grazie alle ufficiali conferme di Arlind Sadiku e del presidente del Lille. Un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri e rendere il mercato partenopeo ancora più entusiasmante. La trattativa è in fase avanzata: il futuro di Zhegrova si scrive ora sotto il sole di Napoli.

Una notizia che irrompe con forza sul calciomercato del Napoli e che trasforma una suggestione in un'opportunità concreta. Edon Zhegrova, talentuoso esterno offensivo del Lille, è a un passo dal vestire la maglia azzurra. A rilanciare la candidatura non è una semplice indiscrezione, ma una doppia, pesante conferma: quella del giornalista kosovaro Arlind Sadiku, molto vicino al giocatore, e soprattutto quella, clamorosa, del presidente del Lille, Olivier Letang, che ha di fatto messo il suo gioiello sul mercato. Una situazione che vede il Napoli in una posizione di assoluto vantaggio, forte di un alleato fondamentale: la volontà del giocatore stesso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Zhegrova sceglie il Napoli: beffa a Premier League | Lille conferma l'addio

