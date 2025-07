Opex l’Europa sperimenta l’innovazione militare Italia in prima linea

Opex L8217Europa: l'Italia si trova in prima linea nell’innovazione militare, grazie a un progetto pionieristico ospitato al Cepolispe e promosso dall’Hedi dell’Eda. Questo modello di cooperazione internazionale sta rivoluzionando il modo in cui le tecnologie vengono trasferite dai laboratori alle forze armate, rafforzando la sicurezza europea e aprendo nuove frontiere per la difesa condivisa. Un esempio di come l’Italia stia guidando il cambiamento nel settore militare.

Ospitata presso il Centro Sperimentale Multifunzionale dell'Esercito Italiano (Cepolispe), la campagna è il primo concreto risultato dell'Hub for Eu Defence Innovation (Hedi), struttura dell'Eda nata per accelerare il trasferimento delle tecnologie dal laboratorio al campo. Proprio l'Italia ha avuto un ruolo determinante: non solo come Paese ospitante, ma anche come promotore attivo di un modello di cooperazione che supera le logiche nazionali, favorendo la sperimentazione congiunta tra industria, forze armate e istituzioni europee. Nel corso del distinguished visitors day, a sottolineare l'impegno italiano, erano presenti il Direttore del Cepolispe, generale Pierpaolo Dotoli, il direttore Nazionale degli Armamenti, ammiraglio Giacinto Ottaviani, e la vice Nad, Luisa Riccardi.

