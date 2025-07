Tim Summer Hits anticipazioni di venerdì 4 luglio

Preparati a vivere un'altra emozionante serata musicale! Venerdì 4 luglio, alle 21.30 su Rai 1, torna Tim Summer Hits con il suo quarto appuntamento in Piazza del Popolo a Roma. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, l'evento promette performance indimenticabili, interviste esclusive e contenuti dal backstage, disponibili anche su Rai Radio2 e altre piattaforme. Non perdere questa grande festa di musica e spettacolo—una notte da ricordare!

Tim Summer Hits, v enerdì 4 luglio, su Rai 1 alle 21.30, il quarto appuntamento. Un'altra serata in compagnia della musica dei Tim Summer Hits, v enerdì 4 luglio, su Rai 1 alle 21.30, il quarto appuntamento della kermesse musicale che va in scena in Piazza del Popolo, a Roma, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal backstage di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay. I Tim Summer Hits, insieme a grandi artisti del panorama italiano, ci hanno fatto entrare nel vivo dell'estate, regalandoci la colonna sonora che ci accompagnerà per i prossimi mesi.