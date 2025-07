Libreria Bocca nel cuore di Milano | è la più antica d’Italia Un francobollo per i suoi 250 anni

Nel cuore pulsante di Milano, a pochi passi dal maestoso Duomo, si trova un gioiello di cultura e tradizione: la Libreria Bocca, la più antica d’Italia. Fondata nel 1775 a Torino e dal 1936 troneggiante in Galleria Vittorio Emanuele II, questa libreria è un simbolo di passione letteraria. Per celebrare i suoi 250 anni, un francobollo speciale della serie "Eccellenze del patrimonio culturale italiano" è stato presentato, rendendo omaggio a un'istituzione iconica e amata.

Milano, 4 luglio 2025 – Nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo, c’è un luogo speciale. Stiamo parlando della leggendaria Libreria Bocca, la più antica d’Italia. Aperta a Torino nel 1775, dal 1936 si trova in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Un luogo simbolo (e amatissimo) della città. Da oggi un francobollo della serie "Eccellenze del patrimonio culturale italiano" celebra i suoi 250 anni. L'omaggio filatelico è stato presentato oggi a Palazzo Marino, nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato il sindaco di Milano Beppe Sala, il gestore della Libreria Bocca Giorgio Lodett i, Valentina Coen per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Annamaria Gallo per Poste Italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Libreria Bocca nel cuore di Milano: è la più antica d’Italia. Un francobollo per i suoi 250 anni

