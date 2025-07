Da The End a Melancholia | i migliori film sulla fine del modo

Se siete affascinati dall'idea di esplorare gli ultimi istanti dell'umanità, non potete perdere la nostra selezione dei migliori film sulla fine del mondo. Dal musical distopico di Joshua Oppenheimer alle storie che riflettono sulle lacrime e le speranze di un pianeta in declino, questi capolavori vi lasceranno senza fiato. Scopriamo insieme come il cinema abbia immaginato il crepuscolo della Terra, svelando molteplici visioni e emozioni.

È in sala il musical distopico di Joshua Oppenheimer: il regista non è il solo ad aver immaginato gli ultimi momenti della vita sulla Terra. Ecco quali sono i migliori film sulla fine del mondo. Un musical sulla fine del mondo: un'idea geniale. È la scintilla alla base di The End, primo film di finzione di Joshua Oppenheimer, regista dei grandissimi documentari L'atto di uccidere (2012) e The Look of silence (2014), vincitore del Gran premio della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Arrivato in sala, è la storia di una famiglia che è riuscita a sopravvivere a un disastro climatico, nascondendosi in un rifugio sotto terra.

Iil film “Il Viaggio di Capitan Fracassa” in programma a Bari per la rassegna Oltre la fine del Mondo - Il viaggio di Capitan Fracassa arriva a Bari per la rassegna "Oltre la fine del mondo". Un percorso itinerante che coinvolge l’intera città, portando il cinema in centro e periferia tra AncheCinema, Il Piccolo e Multicinema Galleria.

Il cuore del film è qui, nella contrapposizione di queste due sorelle diverse come il giorno e la notte non solo nell'aspetto ma anche nel modo in cui approcciano la vita e la fine di essa