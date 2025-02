Ilrestodelcarlino.it - Esche avvelenate, attenzione per i cani e per i bambini

Torna l’allarme per lenel Piceno. In particolar modo lungo la vallata, nel comune di Monsampolo del Tronto. Qui, infatti, nei giorni scorsi qualche residente ha segnalato la presenza di bocconi strani nelle aree verdi intorno piazza Falcone e Borsellino. Il sindaco Massimo Narcisi fa sapere che "è subito attivata la procedura coinvolgendo il servizio sanitario che, a seguito di analisi di laboratorio, ci ha confermato che purtroppo si tratta di bocconi avvelenati. Come previsto dalla normativa l’area è stata bonificata ed è stata apposta una specifica segnaletica informativa. Invitiamo a faree consigliamo l’uso della museruola per i". Non è la prima volta, purtroppo, che nel comune piceno qualcuno abbandonae della questione sono state informate anche le forze dell’ordine, trattandosi di un reato piuttosto grave.