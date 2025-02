Linkiesta.it - Geppi Cucciari condurrà Sanremo quando Sanremo tornerà come una volta

Qualcuno ha mai chiesto ase voglia condurre – non: una sera sola; non: cocondurre – il festival di? Io – che non ho informazioni: le domande non le fanno i giornalisti, figuratevi se le faccio io – sospetto che la risposta sia no, e la ragione per cui credo la risposta sia no sta in un pezzetto antico di tv che avete visto proprio tutti.Prima di dire quale sia quel pezzetto, occorre spiegare la ragione per cui viene evocata la conduzione di, che non è la sua indiscussa brillantezza: sono i suoi gameti. Chi trasecola perchénon lo conduce lei non lo fa perché la signora ha la battuta pronta, i tempi giusti, la capacità di cavarsela in diretta (che non è esattamente un dettaglio, in quella mostruosità da venticinque ore).È perché è donna, e purtroppo, nell’imbecillità media del dibattito pubblico di questo secolo, essere uomo o donna è la caratteristica dirimente (per essere un secolo che si è inventato il non binarismo, è piuttosto binario).