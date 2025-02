10 000 partecipanti all’evento di test presso Bramley-Moore Dock

Leggi su Justcalcio.com

Il nuovissimo stadio di Everton alha ospitato il suo primo evento lunedì sera mentre una selezione di sostenitori ha intravisto il nuovo futuro di Toffees.Il Merseyside Club saluterà il Goodison Park alla fine di questa stagione mentre si preparano a trasferirsi nel terreno da 800 milioni di sterline, che si trova sul molo dal fiume Mersey a Liverpool.Una folla di 10.000, tra cui i nuovi proprietari The Friedkin Group, ha visto gli under 18 di Everton affrontare le loro controparti Wigan in un amichevole, che è il primo di tre eventi di prova.Primo @Evertonstadium Evento di prova Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a far accadere stasera.