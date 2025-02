Ilgiorno.it - Il nuovo Evgenij Onegin alla Scala: "Amore impossibile e cieli immensi"

ritorna ““ di Cajkovskij in una nuova produzione diretta da Timur Zangiev con la regia di Mario Martone, le scenografie di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak e le luci di Pasquale Mari; Orchestra e Coro del Teatro, Maestro del Coro Alberto Malazzi: da martedì fino all’11 marzo. Il cast schiera nella parte del titolo Alexey Markov, già applauditocome Saklovityj in “Chovanšcina“, principe Eleckij nella “Dama di picche“ e Scelkalov in “Boris Godunov“, mentre come in Tat’jana debutta Aida Garifullina, ascoltata in concerti diretti da Luisi, Mariotti e Gamba. La voce di Lenskij è quella di Dmitry Korchak, apprezzato nei mesi scorsi in ruoli di grande impegno in titoli diversissimi come “Rusalka“ e “Guillaume Tell“. Elmina Hasan è Olga e Dmitry Ulyanov è Gremin, mentre come Larina tornaJulia Gertseva.