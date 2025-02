Zonawrestling.net - Impact 13.02.2024 L’ultima notte della Walking Weapon

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi didalla Boeing Center at Tech Port di San Antonio, Texas, uno show che vede in programma due match titolati e soprattutto l’ultimo match in TNA di Josh Alexander. Joe Hendry vs Jake Something – TNA World Championship (3,5 / 5) Match che apre lo show con Something che parte forte dominando fisicamente il campione. Hendry riesce a prendere il controllo con una serie di suplex e powerslam. Something torna in partita con dei clothesline ma Hendry ribalta un tentativo di Into The Void. Il campione porta a casa la vittoria dopo una Fallaway Slam dalla terza corda seguita dalla Standing Ovation. Vincitore: Joe HendryA fine match Ryan Nemeth prende il microfono e dice che suo fratello non è contento di Hendry, definendolo un imbroglione. Santino Marella arriva sul ring ma Something attacca Hendry alle spalle.