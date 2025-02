Anteprima24.it - Benevento-Messina, il tecnico dei siciliani Banchieri: “E’ un punto che pesa moltissimo”

Tempo di lettura: 2 minutiE’ senza dubbio contento dell’ottimoconquistato nel Sannio ildelSimone, quasi sorpreso dalle scelte di mister Pazienza che da undi vista tattico hanno agevolato il compito della compagine siciliana. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa: PRESTAZIONE – “I ragazzi hanno fatto un’ottima partita giocando palla su palla. Alla fine abbiamo avuto tre angoli consecutivi e potevamo anche vincerla. Tutta la gara è stata fatta bene. Siamo stati anche pericolosi come del resto il. Noi abbiamo dimostrato a come ci si tiene alla maglia e ad un club come il”.AVVERSARI – “Ci aspettavamo che cambiassero qualcosa e forse le scelte tattiche di mister Pazienza ci hanno agevolato. Con il trequartista ci è venuta anche meglio, ma se ilavesse giocato diversamente eravamo pronti.