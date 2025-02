Ilrestodelcarlino.it - Si allaccia abusivamente alla rete elettrica e finisce nei guai per non pagare la bolletta

Ha realizzato unmento abusivocentralinadella pubblica illuminazione per garantire energiapropria casa in cui viveva in affitto. E ovviamente, evitare dila. È così finita nei, una donna già nota alle forze dell’ordine, che è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Mesola per il reato di furto aggravato di energia. L’indagine da parte dei militari dell’Arma era partita a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato alcuni malfunzionamenti nella pubblica illuminazione. Così, ieri mattina i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo, da quale è emerso che la donna aveva manomesso una centralinadell’illuminazione, collegandolaall’abitazione in cui viveva in affitto. I proprietari dell’immobile erano all’oscuro di tutto e sono stati subito informati di quanto accaduto.