TS – Milan la qualità non basta Feyenoord più aggressivo di noi

2025-02-13 00:40:00 Flash news da Tuttosport:“Siamo a metà delle eliminatorie. Abbiamo ancora 90 minuti da giocare”. Sono le parole di Sergio Conceicao, intervenuto al termine della trasferta di Rotterdam, valida per la gara di andata degli spareggi di Champions League, dove ilsi è arreso con il finale di 1-0 firmato Paixao (3?). I rossoneri ospiteranno la formazione di Pascal Bosschaart nell’appuntamento in programma alle ore 18.45 di martedì 18 febbraio. Prima però, la sfida interna contro il Verona prevista per sabato 15. Conceicao: “Loro aggressivi, noi sfortunati” Queste le parole del tecnico:“Rotterdam è un ambiente difficile – ha dichiarato a Prime Video – . Loro stati una squadra molto aggressiva e hanno vinto molti duelli sia in difesa che in attacco. È difficile vincere così.