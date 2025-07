Madre trova una zecca nell'orecchio della figlia e lancia un appello social | Controllate sempre

Con l'arrivo dell'estate, il rischio di incontri indesiderati con zecche aumenta, mettendo a repentaglio la salute dei nostri bambini. Una madre americana, dopo aver scoperto una zecca nell'orecchio della figlia, ha lanciato un appello sui social, ricordando quanto sia fondamentale controllare con attenzione i più piccoli e adottare tutte le misure di prevenzione. La tutela dei nostri figli parte da semplici gesti quotidiani: non sottovalutiamoli. Continua a leggere.

