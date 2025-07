Ora il governo pensa a una Commissione per ‘velocizzare' l'acquisto di armi ed evitare controlli

Il governo sta valutando la creazione di una commissione speciale con l'obiettivo di accelerare gli acquisti di armi e munizioni, aggirando i controlli della Corte dei Conti. Questa mossa, potenzialmente inserita come emendamento al dl Infrastrutture in fase di discussione alla Camera, ha acceso le critiche delle opposizioni. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse pubbliche, alimentando il dibattito sulla sicurezza e responsabilità nazionale.

