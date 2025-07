LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo i primi 13 km

Benvenuti alla diretta live della tappa di oggi del Tour de France 2025! Dopo i primi 13 km, il gruppo si mantiene compatto, muovendosi a una velocità moderata di 32.3 km/h sotto un cielo da 18 gradi. Le emozioni sono appena iniziate: cosa ci riserverà questa frazione? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scorci esclusivi sulla corsa più prestigiosa del ciclismo mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Si corre ancora ad una velocità alquanto ridotta: 32.3 kmh. 13.56 Il gruppo, compatto, ha passato da poco Saint-Amand-les-Eaux. 13.53 Al momento la temperatura è di 18 gradi. Momento di calma, come normale che sia, per adesso. 13.50 Gruppo compatto quindi quando sono stati appena oltrepassati i primi 13 km di questa frazione. 13.49 Una istantanea di Matej Mohoric (Bahrain Victorious), adesso tornato in gruppo. And @matmohoric also decides to return to the peloton. Et @matmohoric se relève à son tour et rentre au chaud dans le peloton. #TDF2025 pic.