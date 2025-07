Microsoft per l' IA 80 miliardi di dollari per Activision Blizzard 70 miliardi La pressione su Xbox è altissima

Negli ultimi anni, Microsoft ha dimostrato di puntare forte sull'innovazione, investendo miliardi di dollari per espandere il proprio impero nel mondo dei videogiochi con l'acquisizione di Activision Blizzard e rafforzando la sua presenza nel settore dell'intelligenza artificiale. Questi investimenti massicci non sono solo una mossa strategica, ma un chiaro segnale della volontà di dominare il futuro digitale. Scopriamo insieme come queste mosse plasmeranno il nostro domani.

Pochi anni fa per un editore di videogiochi Microsoft ha speso una cifra esorbitante. Molto simile a quanto oggi Microsoft sta investendo nella sua infrastruttura per l'IA, molto più promettente (finanziariamente). 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Microsoft, per l'IA 80 miliardi di dollari, per Activision Blizzard 70 miliardi. La pressione su Xbox è altissima

Microsoft accelera sul maxi-polo dei data center in Lombardia: il progetto da 4,3 miliardi è al 20% - Microsoft sta accelerando il suo ambizioso progetto per il maxipolo dei data center in Lombardia, con un investimento di 4,3 miliardi di euro.

Microsoft non può comprare Activision Blizzard, bloccata l’acquisizione da oltre 68 miliardi di dollari - Fanpage.it - Il colosso del software Microsoft che acquista il colosso dei videogiochi Activision Blizzard, tutto per 68,7 miliardi di dollari. Riporta fanpage.it

Microsoft compra Steam? 16 miliardi di dollari cash sono pronti! - Nel post sul suo profilo X Dior cita questa cifra come assolutamente credibile, alla luce anche di quanto speso da Microsoft poco tempo fa per acquisire Activision Blizzard, un’operazione del ... Scrive webnews.it