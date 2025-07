Allegri | L’obiettivo è riportare il Milan in Champions

Con il ritorno di Max Allegri sulla panchina rossonera, l'entusiasmo riaccende le speranze di un Milan protagonista. La sua visione è chiara: lavorare sodo, partire forte e riportare i rossoneri in Champions League, la competizione che rende grande il club e appassiona i tifosi. Con un passato di successi alle spalle, Allegri si prepara a scrivere un nuovo capitolo di vittorie e prestigio. La passione è alta, e il sogno di tornare tra le élite europee è più vivo che mai.

"L'obiettivo di tutti è di lavorare bene, partire bene e riportare il Milan in Champions". Sono le parole del nuovo tecnico del Milan, Max Allegri, che torna sulla panchina rossonera. "Il Milan l'anno scorso ha vinto un trofeo, è arrivato in finale di Coppa Italia, ha giocato ottime partite singole

