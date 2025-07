Fuorigrotta dispositivo di traffico temporaneo per i lavori della Linea 6 | da quando e cosa cambia

A Fuorigrotta si prepara un cambio di passo con l'installazione di un dispositivo di traffico temporaneo, fondamentale per i lavori all'officina della Linea 6 e il calaggio dei nuovi treni. Dal 8 luglio alle 16 circa, piazzale Tecchio si trasforma temporaneamente per garantire sicurezza e efficienza durante questa fase cruciale. Ma cosa comporta esattamente questa novità ? Scopriamolo insieme!

E’ pronto a entrare in vigore un dispositivo di traffico temporaneo nel quartiere Fuorigrotta, necessario per consentire i lavori all’officina della Linea 6 per il calaggio dei nuovi treni. A partire da domani 8 luglio, dalle ore 16 circa, entrerà in vigore un dispositivo di traffico temporaneo a piazzale Tecchio, necessario per consentire i lavori . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuorigrotta, dispositivo di traffico temporaneo per i lavori della Linea 6: da quando e cosa cambia

