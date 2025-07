Maltempo a Napoli | diverse strade allagate dalle piogge paura anche a Ischia

Il maltempo a Napoli ha messo a dura prova le strade della città e le isole circostanti, con allagamenti e disagi diffusi. Nonostante qualche problema, le autorità rassicurano sulla relativa tranquillità degli effetti, mentre resta alta l’attenzione della protezione civile. La situazione richiede prudenza e attenzione costante: ecco cosa c’è da sapere e come prepararsi in queste ore di emergenza.

Il maltempo a Napoli ha creato non pochi problemi questa mattina: diversi tombini allagati, caditoie intasate e qualche allagamento stradale. Diversi tombini allagati, caditoie intasate e qualche allagamento stradale ma sostanzialmente nessuna conseguenza di rilievo viene segnalata a Napoli e in provincia per le forti piogge di stamattina. Resta attiva l’allerta meteo della protezione civile, . 🔗 Leggi su 2anews.it