Più digitale nella Pa per servizi efficienti

Una pubblica amministrazione più digitalizzata per servizi più efficienti ai cittadini. «Anche per questo Wind Tre ha intrapreso da tempo un percorso di rafforzamento verso la Pa per rispondere in modo concreto alla domanda crescente di digitalizzazione a servizio della sostenibilità ambientale e sociale» spiega a Il Tempo, Michele Lucantonio, Responsabile Pa & Utilities Direct Sales di Wind Tre. Quali sono i vantaggi e le opportunità che gli strumenti tecnologici possono offrire alle pubbliche amministrazioni? «La tecnologia e le soluzioni digitali stanno ridefinendo il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, con strumenti sempre più avanzati per migliorare la qualità dei servizi offerti alle persone, l'efficienza e la trasparenza, oltre a ridurre la burocrazia.