Toscana Giani vola nei sondaggi ma gli alleati non lo vogliono ricandidare | il Pd frena sul bis

Eugenio Giani, nonostante il suo buon posizionamento nei sondaggi, si trova al centro di un'inaspettata tempesta politica: gli alleati del centrosinistra, tra cui i Cinquestelle, Sinistra Italiana e Italia Viva, ribadiscono il loro no alla sua ricandidatura. Una situazione che rischia di creare ulteriori tensioni nel campo largo toscano, lasciando il futuro del governatore in bilico. La sfida ora è trovare un accordo che possa consolidare il sostegno e superare le divergenze.

Eugenio Giani, Presidente della Toscana, è al quarto posto nell’indice di gradimento dei governatori regionali. Ma questo non basta: nel centrosinistra, a parte il Pd, nessuno vuole la ricandidatura dell’uscente e nasce un’altra grana nel campo largo. La Toscana e il no al Giani bis. I Cinquestelle sono assolutamente contrari alla sua ricandidatura, ma anche Sinistra italiana non lo vuole e Italia Viva non pone il suo nome quale condizione per far parte dell’alleanza “. Malgrado gli appelli di segretari di circolo dem e amministratori locali dei giorni scorsi, per non parlare dei sondaggi che dai tassi di apprezzamento del governo regionale agli orientamenti di voto in vista delle elezioni del prossimo autunno gli consegnano un consenso personale nettamente maggioritario, il Pd regionale sul nome del governatore la quadra non la trova. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it