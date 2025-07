Schlein schiena dritta e supporto all' Europa contro i dazi

Elly Schlein si schiera a favore della solidarietà europea contro i dazi, sottolineando come ogni aumento possa pesare sull’economia italiana. Con una posizione chiara e decisa, la leader del PD mette in guardia dai rischi di un protezionismo che potrebbe minacciare posti di lavoro e crescita. In un momento cruciale, è fondamentale mantenere saldo il supporto all’Europa per tutelare gli interessi di tutti.

"Qualche giorno fa Giorgia Meloni ha detto che se i dazi si fermassero al 10% non sarebbero così impattanti per il nostro Paese. Io non so dove viva, però secondo Confindustria anche al 10%, se sommi pure il deprezzamento del dollaro al -13%, vorrebbe dire venti miliardi in meno di esportazione e 118mila posti di lavoro a rischio". Sono le parole di Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, a margine dell'evento organizzato dalla sezione lombarda del partito su economia e industria, stamane a Monza. "La situazione è molto preoccupante - ha proseguito - bisogna che il Governo sostenga lo sforzo negoziale dell' Unione Europea per evitare una guerra commerciale che pagherebbero in primis imprese e lavoratori, quindi schiena dritta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, schiena dritta e supporto all'Europa contro i dazi

