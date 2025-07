Prenoti le vacanze online? Occhio alle truffe | 6 consigli della Polizia per non cadere nella trappola dei cybercriminali

Prenotare le vacanze online può sembrare semplice e conveniente, ma bisogna stare attenti alle insidie dei cybercriminali. Con l’estate 2025 alle porte, la Polizia di Stato fornisce 6 consigli fondamentali per proteggersi dalle truffe digitali che, a causa dell’uso crescente dell’intelligenza artificiale, sono diventate più sofisticate e frequenti. Ricorda: la sicurezza dei tuoi dati e delle tue finanze dipende da un gesto semplice ma fondamentale. Prenoti le vacanze online? Occhio alle...

Estate 2025 e prenotazioni online: la truffa è sempre dietro l’angolo. Sei consigli della Polizia di Stato per non cadere nella trappola dei cybercriminali. L’Intelligenza artificiale ha reso i consumatori ancora più vulnerabili al rischio delle truffe online. A lanciare l’allarme è la Polizia di Stato, secondo cui nel 2024 il numero delle vittime dei cybercriminali è aumentato del 14% rispetto al 2023. – notizie.com Circa 19mila persone sono finite loro malgrado nella rete: un mercato che ha fruttato più di 183 milioni di euro per i malviventi. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Prenoti le vacanze online? Occhio alle truffe: 6 consigli della Polizia per non cadere nella trappola dei cybercriminali

In questa notizia si parla di: cybercriminali - polizia - truffe - consigli

Attenzione alla truffa del “mi piace”. I cybercriminali aggiungono le potenziali vittime a gruppi Telegram e propongono facili guadagni con il solo compito di mettere “mi piace” a video su piattaforme online come Youtube, Instagram e TikTok. Successivamente, Vai su Facebook

Articolo; La truffa dello Spid: con un falso Sms dell'Inps i cybercriminali riescono a duplicare la tua identità digitale; Truffa dello SPID, ecco il metodo utilizzato dai cybercriminali: come evitarla, cosa fare e i consigli da segu.

Vacanze, i consigli della polizia postale per non essere truffati dai cybercriminali - MSN - Vacanze di Ferragosto, ma i cybercriminali non vanno in ferie: ecco i consigli della polizia postale per non cadere nelle loro truffe. Segnala msn.com

Quei «guadagni facili» che nascondono una truffa: i consigli della polizia postale contro il falso trading on line - VIDEO - › Quei «guadagni facili» che nascondono una truffa: i consigli della polizia postale contro il falso trading on line - Da catania.gds.it