Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per la figlia Jasmine E la Celentano commenta

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si ritrovano di nuovo fianco a fianco, questa volta per celebrare il talento della loro amata Jasmine. Un gesto di amore e unitĂ che incanta i fan, dimostrando come la passione per la danza possa unire anche le realtĂ piĂą complesse. La loro storia, tra passato e presente, si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato alla crescita della giovane stella. E la scena si chiude con un sorriso...

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per amore della figlia Jasmine. I due ballerini, un tempo marito e moglie, si sono ritrovati ancora una volta per applaudire la figlia 11enne al suo saggio di ballo. Nonostante sia giovanissima infatti Jasmine è giĂ una star della danza con un talento ereditato dai famosi genitori. Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme per la figlia. Visualizza questo post su Instagram A postare la foto che racconta la reunion fra i due ballerini è stata Francesca Tocca. Su Instagram la ballerina di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato uno scatto in cui sorride insieme alla figlia e a Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per la figlia Jasmine. E la Celentano commenta

In questa notizia si parla di: figlia - francesca - tocca - raimondo

“Vivere con papà Cristiano De Andrè è stato un incubo. Entrava in casa e avevamo paura, mio fratello tremava chiuso in camera”: l’accusa della figlia Francesca - Francesca De André, ospite a “Storie di donne al bivio” su Rai2, ha condiviso la sua dolorosa esperienza con il padre Cristiano.

Grande emozione oggi per Francesca Tocca e Raimondo Todaro! I due si sono rivisti dopo la recente separazione, per un’occasione davvero speciale: la gara di ballo della loro splendida figlia Jasmine Una giornata piena di orgoglio, amore e ricordi Vai su Facebook

Francesca Tocca e Raimondo Todaro riuniti per amore della figlia Jasmine: la foto di famiglia; Todaro e Tocca di nuovo insieme per la figlia (che a 11 anni è già una ballerina). Spunta il commento di Alessandra Celentano; Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per la figlia Jasmine. E la Celentano commenta.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme: il gesto - Raimondo Todaro e Francesca Tocca si mostrano di nuovo insieme dopo la separazione: il gesto per la figlia Jasmine. Segnala donnaglamour.it

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, riuniti per la figlia Jasmine: il gesto inaspettato - Francesca Tocca e Raimondo Todaro riappaiono di nuovo insieme sui social per amore della figlia Jasmine: la foto che commuove ... notizie.it scrive