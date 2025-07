Macron in visita da Carlo III il ‘re francofilo’ che ama ‘La Vie en Rose’

Emmanuel Macron si prepara a incontrare re Carlo III nel Regno Unito, un momento che sottolinea l’importanza di un legame storico tra Francia e Gran Bretagna. La visita di stato di Macron, definita dall'omonimo monarca come 'indispensabile', promette di rafforzare i ponti tra le due nazioni dopo gli anni tumultuosi post-Brexit. È un’occasione per riaffermare la cooperazione e il buon vicinato, in un’Europa che guarda al futuro con rinnovata fiducia.

(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso domani nel Regno Unito per una visita di stato che sancirà ‘l’indispensabile’ relazione tra Francia e Regno Unito, come l’ha definita il re Carlo III durante la sua visita in Francia nel settembre 2023. Quella visita, salutata come simbolo di “détente cordiale” dopo la Brexit, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Macron in visita da Carlo III, il ‘re francofilo’ che ama ‘La Vie en Rose’

In questa notizia si parla di: macron - visita - carlo - francofilo

Kate e la visita di Stato di Macron, cosa indosserà e cos’è il Nodo degli innamorati? - In vista della visita di stato di Emmanuel Macron e della moglie Brigitte, l'attenzione si concentra su Kate e il suo abbigliamento.

Macron in visita da Carlo III, il 're francofilo' che ama 'La Vie en Rose'.

Macron in visita da Carlo III, il 're francofilo' che ama 'La Vie en Rose' - Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso domani nel Regno Unito per una visita di stato che sancirà 'l'indispensabile' relazione tra Francia e Regno Unito, come l'ha definita il r ... Scrive msn.com

William e Kate Middleton accoglieranno domani Macron a Windsor: «Carlo è ormai un "re uscente", per loro prove generali da sovrani» - Ma ad accoglierli non saranno Re Carlo e Camilla, ma i futuri eredi al trono: ovvero William ... Segnala ilmessaggero.it