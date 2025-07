Trump sbrana Musk | Partito ridicolo Bannon lo insulta Elon esplode | Ciccione ubriacone finirai in galera

Elon Musk, oltre a rivoluzionare lo spazio, l’intelligenza artificiale e la finanza, ora entra nel campo della politica con il nuovo America Party. Un gesto audace che scuote Washington e suscita reazioni forti, tra insulti e minacce. Mentre i protagonisti si fronteggiano, il destino di questa nuova formazione potrebbe ridisegnare il panorama politico americano. La scena è pronta: il futuro si scrive adesso.

NEW YORK – Non si è accontentato di conquistare lo spazio, dominare l'intelligenza artificiale e riscrivere le regole della finanza globale. Elon Musk ora vuole anche trasformare la politica americana. Con un colpo di teatro che ha fatto tremare Washington, il miliardario ha fondato l' America Party, una creatura a metà tra impresa e movimento, registrata alla Commissione elettorale federale poche ore dopo un sondaggio su X in cui il 65% degli utenti gli aveva chiesto di scendere in campo. Ma il suo ingresso ha scatenato una tempesta di reazioni furiose nel mondo conservatore. Trump non aspetta: "È solo confusione".

