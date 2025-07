Vietare i cellulari a scuola non serve | studio su 1.200 studenti inglesi rivela che le politiche restrittive non migliorano benessere mentale e rendimento scolastico

Un dibattito acceso attraversa le scuole: vietare o meno i cellulari? Uno studio su 1.200 studenti inglesi smonta l’idea che restrizioni possano migliorare il benessere mentale e il rendimento scolastico. I risultati, provenienti da 30 scuole secondarie, invitano a riflettere sull’efficacia delle politiche proibitive, sottolineando la necessità di approcci più equilibrati e innovativi per affrontare le sfide digitali nell’istruzione.

Una ricerca condotta su 30 scuole secondarie inglesi ha rivelato che le politiche restrittive sui telefoni cellulari non producono benefici significativi sul benessere mentale degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

