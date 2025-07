Precipita in un crepaccio in montagna ma il suo chihuahua lo salva | Grazie al cagnolino lo abbiamo localizzato

Un'escursione tranquilla si trasforma in un miracolo di solidarietà e coraggio: un uomo precipita in un crepaccio nelle Alpi svizzere, ma il suo fedele chihuahua si rivela l’eroe inaspettato. Grazie al coraggio e all’intelligenza del piccolo cagnolino, i soccorritori sono riusciti a localizzare e salvare il loro ospite. Una testimonianza straordinaria che dimostra come anche i più piccoli possano compiere imprese enormi.

Nel pomeriggio di venerdì 4 luglio, un uomo è precipitato in un crepaccio profondo circa otto metri sul ghiacciaio Fee, nelle Alpi svizzere, durante un’escursione. Con lui c’era soltanto il suo cagnolino, un chihuahua di piccola taglia che si è rivelato decisivo nel rendere possibile il salvataggio. L’episodio, che ha dell’incredibile, è stato raccontato da Air Zermatt, il servizio di soccorso alpino intervenuto per recuperare l’escursionista. Leggi anche: Frana improvvisa, fango e sassi sulle case: famiglie evacuate in elicottero, immagini spaventose L’incidente si è verificato all’improvviso: mentre camminava sul ghiaccio, l’escursionista ha visto la neve cedere sotto i suoi piedi, precipitando nel vuoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Precipita in un crepaccio in montagna, ma il suo chihuahua lo salva: “Grazie al cagnolino lo abbiamo localizzato”

In questa notizia si parla di: crepaccio - chihuahua - cagnolino - precipita

Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera, salvato dal suo chihuahua - In un sorprendente episodio di coraggio e amicizia, un alpinista è caduto in un crepaccio sul ghiacciaio Fee in Svizzera, rischiando la vita.

Svizzera, un alpinista cade in un crepaccio e si salva grazie al suo cane Chihuahua; Precipita in un crepaccio in montagna, il suo chihuahua lo salva: «Grazie al cagnolino lo abbiamo localizzato»; Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera, salvato dal suo chihuahua: «Ha guidato i soccorsi abbaiando».

Precipita in un crepaccio in montagna, il suo chihuahua lo salva: «Grazie al cagnolino lo abbiamo localizzato» - Tuttavia, all'improvviso, la neve è crollata sotto ai suoi piedi ed è precipitato in un crepaccio pr ... Secondo msn.com

Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera, salvato dal suo chihuahua - L’uomo è precipitato sul Fee Gletscher mentre passeggiava con il cagnolino, che abbaiando ha guidato i soccorritori ... Da repubblica.it