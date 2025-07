Digitale Engineering porta Ia e cybersicurezza a San Patrignano

Il progetto di alfabetizzazione digitale di Engineering torna a San Patrignano, portando innovazione e sicurezza nel cuore della comunità. Attraverso corsi di intelligenza artificiale e cybersicurezza, si apre un nuovo orizzonte di opportunità per i giovani, rafforzando le loro competenze digitali e creando un ponte tra tecnologia e rinascita. Un’iniziativa che dimostra come il digitale possa essere uno strumento di empowerment e speranza per tutti.

(Adnkronos) – Si rinnova anche quest'anno il progetto di alfabetizzazione digitale dedicato alle ragazze e ai ragazzi della Comunità San Patrignano, promosso dall'It & Management Academy di Engineering – leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubbliche Amministrazioni. I corsi di formazione, avviati già nel 2022, hanno l'obiettivo di preparare gli ospiti della struttura .

