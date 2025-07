Maltempo Pesaro 24 interventi in provincia | alberi caduti e strade chiuse

Il maltempo che si è abbattuto su Pesaro il 7 luglio 2025 ha causato disagi e alberi caduti, con strade temporaneamente chiuse. Tuttavia, la pronta risposta delle squadre di emergenza ha permesso di affrontare tempestivamente la situazione. Con 24 interventi in poche ore, i tecnici stanno lavorando senza sosta per garantire sicurezza e ripristinare la normalità, dimostrando come una gestione efficace possa fare davvero la differenza in momenti di crisi.

Pesaro, 7 luglio 2025 – Una giornata di maltempo intenso ha messo a dura prova la rete viaria della provincia, ma la macchina degli interventi si è attivata subito. “Al momento non si segnalano criticità – fanno sapere Mario Primavera, dirigente della Viabilità provinciale e Damiano Bartocetti, coordinatore dei mezzi –. Continuiamo il monitoraggio e la ripulitura nelle carreggiate. In poche ore abbiamo effettuato 24 interventi con tutto il nostro personale e quattro ditte coinvolte, solo dal pomeriggio di ieri, garantendo la piena percorribilità e la sicurezza della rete viaria”. Le piogge abbondanti e il vento forte che si sono abbattuti nel fine settimana hanno causato la caduta di alberi, detriti e in alcuni casi il cedimento di rami su carreggiate e fossi, rendendo necessarie numerose chiusure temporanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo Pesaro, 24 interventi in provincia: alberi caduti e strade chiuse

