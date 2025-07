Allegri | Lo scudetto si vince con la difesa Le altre offerte? Quella del Milan era la migliore

Allegri è tornato, e con lui la sua filosofia vincente: il segreto dello scudetto? una difesa solida. Pur tra critiche e polemiche, lui risponde con risultati e determinazione, dimostrando che alla fine, conta sempre il successo sul campo. È questione di equilibrio tra tecnica e organizzazione, perché come diceva, "il pubblico vuole emozioni, ma anche vittorie." E ora, ci sarà da vedere se questa nuova avventura al Milan porterà nuovamente i trofei...

E’ tornato, Allegri. Quello che ha vinto un sacco, ma che “gioca male”. “Non mi stanca e ci gioco sopra, la cosa importante sono sempre i risultati”, risponde lui alla prima conferenza stampa da allenatore del Milan. “Faccio un esempio: quando Cristiano Ronaldo ci fece gol in rovesciata, nessuno si ricorda come l’azione iniziò. Il pubblico viene allo stadio per vedere i gesti tecnici: ecco perché serve giocare tecnicamente bene mettendoli nelle migliori condizioni”. Era dato da tutti sulla panchina del Napoli se Conte avesse lasciato. Lui dribbla la domanda: “Altre offerte? La più importante per me è stata il Milan, quindi sono contento ed entusiasta di essere qui”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri: «Lo scudetto si vince con la difesa. Le altre offerte? Quella del Milan era la migliore»

Agresti: "Milan? Con Allegri c'è ottimismo per il futuro. La squadra…" - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

