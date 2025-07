Marc Pubill tra Roma e Milan | settimana decisiva per l’esterno dell’Almeria

Settimana cruciale per il mercato della Roma, tra intrecci di trattative e rinforzi strategici. Tra i nomi in lizza spicca Marc Pubill, talento emergente dell’Almeria, pronto a conquistare anche la Serie A. La sua versatilità e intraprendenza potrebbero rappresentare il tassello giusto per la fascia giallorossa, aprendo nuove prospettive per il progetto di Mourinho. La sfida ora è convincere il club spagnolo e sbarcare nella capitale, un passo che potrebbe segnare il futuro dei capitolini.

Il mercato della Roma entra nel vivo, e anche le fasce cominciano a prendere centralità. Mentre Massara lavora per completare la mediana e rinforzare l’attacco, inizia a muoversi qualcosa anche sul fronte degli esterni. E tra i nomi sul taccuino giallorosso c’è Marc Pubill, laterale destro classe 2003 dell’Almeria. Un profilo giovane, intraprendente, già protagonista in Liga nonostante la stagione complicata del club andaluso, retrocesso ma deciso a monetizzare dai suoi talenti. L’interesse per Pubill è concreto, ma la concorrenza non manca. Roma alla finestra, ma il Milan fa sul serio. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta di calciomercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Marc Pubill tra Roma e Milan: settimana decisiva per l’esterno dell’Almeria

