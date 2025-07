Ferrari allo sprofondo | ora la può salvare solo lui

Ferrari in crisi profonda: il Gran Premio di Gran Bretagna ha rivelato un panorama ormai chiaro, con la lotta per il titolo ridotta a una sfida tra le McLaren. Mentre i problemi tecnici e tattici continuano a pesare sulla squadra di Maranello, tutto sembra pendere dalla parte di un solo pilota: Charles Leclerc. È il momento di cambiare rotta: senza una strategia vincente, il sogno iridato rischia di svanire ancora una volta. Gianluca Gasparini, nella sua rubrica, analizza le prossime mosse imprescindibili...

Ferrari, il Gran Premio di Gran Bretagna ha messo in evidenza una realtà ormai innegabile: la sfida per il titolo è un affare interno tra le due McLaren. Mentre la Rossa si avvita sui suoi errori tattici, figli di una evidente inferiorità e di una macchina mai davvero competitiva. Con Verstappen e la Red Bull sempre più lontani dai riflettori, è il momento giusto per la Rossa di rivedere la sua strategia. Gianluca Gasparini, nella sua rubrica sulla Gazzetta dello sport, offre alcune riflessioni per evitare di sprecare del tutto la stagione in corso. Un nuovo inizio. Il Cavallino Rampante deve fare una scelta decisiva: puntare al 2026, costruendo una squadra che veda in Lewis Hamilton non solo un pilota d’eccezione, ma anche una guida strategica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it