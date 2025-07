Mattarella Ue è rete commerciale aperta che garantisce pace

Il presidente Mattarella sottolinea come l'Europa, con la sua apertura commerciale e il suo impegno per la pace, continui a essere un modello di convivenza serena nel panorama internazionale. La vocazione pacifica dell’Unione Europea, condivisa e rafforzata, si configura come un pilastro fondamentale per garantire stabilità e collaborazione tra le nazioni. In un mondo spesso diviso, l'Europa dimostra che dialogo e apertura sono la strada verso un futuro di pace duratura.

"La vocazione alla pace l'Europa l'ha sempre coltivata e la mantiene": inoltre l' Unione europea "è al centro di una rete commerciale aperta che garantisce pace: questa vocazione di pace della Ue è condivisa per restituire alla vita internazionale un modello di convivenza serena". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovi?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, Ue è rete commerciale aperta che garantisce pace

In questa notizia si parla di: pace - mattarella - rete - commerciale

Mattarella: «Non c’è pace senza salari equi» - Sergio Mattarella riafferma l'importanza di garantire salari equi come base per una pace duratura. Durante il suo intervento, sottolinea che la protezione sociale e il rispetto delle libertà sindacali sono fondamentali per costruire una società giusta e stabile.

Mattarella: “Ue è una rete commerciale aperta che garantisce la pace”; Mattarella, Ue è rete commerciale aperta che garantisce pace; Mattarella, Ue è rete commerciale aperta che garantisce pace.

Mattarella, Ue è rete commerciale aperta che garantisce pace - "La vocazione alla pace l'Europa l'ha sempre coltivata e la mantiene": inoltre l'Unione europea "è al centro di una rete commerciale aperta che garantisce pace: questa vocazione di pace della Ue è con ... Lo riporta ansa.it

Mattarella: “Ue è una rete commerciale aperta che garantisce la pace” - Il capo dello Stato lo ha detto al termine del colloquio con il presidente della Repubblica croato, Zoran Milanovic ... Da repubblica.it