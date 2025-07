Maltrattata dal figlio la mamma lo denuncia | 28enne violento allontanato da casa

Una madre coraggiosa ha deciso di mettere fine a un ciclo di violenza che durava troppo tempo, denunciando il figlio 28enne che la maltrattava ripetutamente. La determinazione della donna ha portato all’adozione di una misura cautelare dal Tribunale di Bergamo, allontanando definitivamente il giovane da casa. Un gesto importante che sottolinea il valore del coraggio e della tutela delle vittime in situazioni di emergenza domestica.

IL CASO. La madre, vittima di ripetute aggressioni fisiche e verbali, ha trovato il coraggio di denunciare. A carico del figlio scatta la misura cautelare disposta dal Tribunale di Bergamo.

