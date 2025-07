Sansepolcro intitola una strada al Colonnello dell’arma dei Carabinieri Medaglia al Valore Militare Valerio Gildoni

Sansepolcro rende omaggio a un eroe locale con l’intitolazione di una strada al Colonnello Valerio Gildoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Un gesto che celebra il suo coraggio e dedizione, ricordando il sacrificio di chi ha messo al primo posto la sicurezza e il servizio alla comunità. L’evento del 17 luglio rappresenta un momento di riflessione e gratitudine, affinché il suo esempio continui a ispirare le future generazioni.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Il Comune di Sansepolcro organizza per giovedì 17 luglio la cerimonia ufficiale di intitolazione della strada dedicata al Colonnello Valerio Gildoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare, caduto in servizio nell’adempimento del proprio dovere. L’iniziativa intende rendere omaggio alla figura del Colonnello Gildoni, simbolo di coraggio, abnegazione e spirito di servizio verso le istituzioni e i cittadini, attraverso un momento solenne di commemorazione rivolto all’intera comunità. Occasione in cui è stata invitata anche la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri che si esibirà sul palco del Teatro Dante. 🔗 Leggi su Lanazione.it