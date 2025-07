L’Al Hilal riprende i colloqui per Osimhen | offerti 40 milioni di dollari al nigeriano Ngonge piace al Club Brugge

Se il futuro di Victor Osimhen si decide in Arabia Saudita o in Belgio, il mercato delle stelle non smette mai di sorprendere. Dopo aver ripreso i contatti con l’Al Hilal, che avrebbe offerto 40 milioni di dollari al Napoli, l’attaccante nigeriano attira l’interesse di club importanti come il Brugge, mentre la sua destinazione si fa sempre più incerta. Le prossime settimane riveleranno quale sarà il suo nuovo capitolo.

Arrivano importanti novitĂ riguardanti Victor Osimhen e la sua possibile nuova destinazione. Il calciatore nigeriano, infatti, ha ripreso i contatti con l'Al Hilal, club saudita (allenato da Simone Inzaghi e che ben ha figurato al Mondiale per Club) che aveva messo nel proprio mirino l'attaccante del Napoli da tempo. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri sul proprio account "X", sarebbero stati proposti 40 milioni di dollari all'anno al giocatore. Una cifra astronomica. A seguire quanto scritto dal noto collega.

"Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all'Al-Hilal. L'offerta non era riproponibile da parte di nessuno, neppure per la metà . 40 milioni all'anno sono impressionanti, fuori mercato. Lui non voleva andare al Mondiale per Club, ma c'è molto ottimismo per l

Clamoroso Al-Hilal: 50 MILIONI ANNUI PER OSIMHEN Secondo Fabrizio Romano, il club arabo starebbe valutando una nuova e pesante offerta per il bomber

