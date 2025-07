Don Matteo parroco di 35 anni si suicida | Nessuno sa l' inferno la frase choc

Una tragica perdita scuote la piccola comunità di Cannobio: don Matteo, giovane e amato parroco di soli 35 anni, si è tolto la vita, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. La sua scomparsa ha alimentato domande e dolore, mentre il silenzio su molti aspetti della sua vita ha generato un'onda di choc tra i fedeli. In un momento così difficile, ci chiediamo: quale è il vero prezzo dell'invisibilità?

Aveva solo 35 anni, don Matteo Balzano, era vice parroco di Cannobio in provincia del Verbano Cusio Ossola ed era amatissimo da tutti i parrocchiani. Il giovane prete si è tolto la vita nell'appartamento dove viveva annesso all'oratorio di cui era responsabile, sconvolgendo così tutta la comunità, non solo i fedeli più devoti. Il sacerdote non si era presentato a celebrare la messa del mattino ed era scattato l'allarme, anche perché don Matteo non rispondeva al telefono. Originario di Grignasco nel Novarese, classe 1990, perito aeronautico, don Matteo era entrato in seminario nel 2010 prestando servizio nelle parrocchie di Borgosesia, Trecate e al Centro diocesano vocazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it